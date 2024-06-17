حركة أنطونيو روديغر تثير الجدل مجدداً

ظهر روديغر في الصورة الرسمية مع منتخب ألمانيا رافعاً إصبعه الى الأعلى



من جديد، فسّر البعض حركة قام بها نجم ريال مدريد أنطونيو روديغر على أنها إشارة إسلامية، ليتبين أن الأمر ليس كذلك.

فقد ظهر روديغر في الصورة الرسمية الشخصية ليورو 2024 مع منتخب ألمانيا، رافعاً إصبعه الى الأعلى، في حركة جرى تفسيرها على أنها إشارة إسلامية، تماماً كما حدث في منشوره الخاص بشهر رمضان على إنستغرام.

وردّ اللاعب في بيان نشرته صحيفة بيلد أن الصورة تم التقاطها من قبل مصوّر الـ"يويفا" في سياق جلسة تصوير رسمية، وأن المصور طلب منه تلك الحركة، كما طلبها من عدّة لاعبين.

وردت "يويفا" أيضاً أن الإشارة موضع النقاش يقوم بها روديغر وآخرين مثل مواطنه مارك أندريه تير شتيغن، ترمز الى الاحتفال، وليس الى تلميحات سياسية أو دينية يمنعها الاتحاد الأوروبي.







