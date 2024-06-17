أزمة تنظيمية كشفتها مباراة انجلترا وصربيا

اعترض مشجعو منتخب إنجلترا بقوة على بعض العناصر التنظيمية الهامة

اعترض مشجعو منتخب إنجلترا بقوة على بعض العناصر التنظيمية الهامة في يورو 2024 الجارية حالياً في ألمانيا.

وجاءت الاعتراضات عقب فوز منتخب انجلترا على منتخب صربيا بصعوبة بالغة (1-0)، سجله جود بيلينغهام، في المباراة التي جرت على ملعب فيلتنس آرينا في مدينة غليسنكيرشن، ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت تعادل الدانمارك وسلوفينيا (1-1).

فقد خرج المشجعون الانجليز من الملعب وأضطروا الى الانتظار لساعات طويلة بسبب وجود "ترام واحد فقط كل عشرين دقيقة لنقل 45 ألف مشجع لمنتخب الاسود الثلاثة تواجدوا على المُدرّجات".







