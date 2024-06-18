من قرية صغيرة مجهولة الى بطل قومي في رومانيا

لم يكن بإمكان نيكولاي ستانسيو أن يظهر بطريقة أفضل مما فعل ضد أوكرانيا في كأس أمم أوروبا، فقد استفاد صانع الألعاب من خطأ مزدوج من قبل حارس المرمى ومدافع أوكراني في الدقيقة 29، ليسدد كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء مزّق فيها شباك لونين.سجل ستانسيو، البالغ 31 عاماً، هدفه رقم 15 في 71 مباراة لعبها ممثلا للمنتخب الروماني، لكنه بلا شك أحد أفضل وأهم الأهداف في مسيرته الاحترافية.ولد ستانسيو في ألبا يوليا، وهي مدينة صغيرة في رومانيا، يبلغ عدد سكانها 58 ألف نسمة، وكان موسم 2020-21 الافضل في مسيرته في سلافيا براغ بعدما لعب لأندرلخت وستيوا بوخارست، ثم للأهلي في المملكة العربية السعودية.غابت رومانيا عن كأس أمم أوروبا لثماني سنوات، لكن هدف ستانسيو كان قادرا على فتح الباب لتحقيق الفوز الثاني في تاريخها في هذه المسابقة، بعدما انتهى اللقاء ضمن المجموعة الخامسة الى فوز كبير على اوكرانيا (3-0).