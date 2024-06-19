الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

رونالدو يتسلّق الشجرات لالتقاط سيلفي مع مشجعين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رونالدو يتسلّق الشجرات لالتقاط سيلفي مع مشجعين
A-
A+

كرة القدم

2024-06-19 | 02:13
رونالدو يتسلّق الشجرات لالتقاط سيلفي مع مشجعين

شوهد كريستيانو رونالدو وهو يتسلق الشجيرات لالتقاط الصور

شوهد كريستيانو رونالدو وهو يتسلق الشجيرات لالتقاط الصور مع المشجعين قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال في يورو 2024 ضد جمهورية التشيك.
ويأمل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا في قيادة بلاده إلى المجد هذا الصيف، فيما قد يكون آخر بطولة أوروبية له، وقد بدأ مشواره بانتصار بنتيجة (2-1)، في الليلة التي دخل فيها التاريخ كأول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من بطولة أمم أوروبا، هي 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.
وكان رونالدو محور اهتمام المشجعين منذ وصوله إلى ألمانيا، حيث تدفق الآلاف إلى الحصص التدريبية المفتوحة لمنتخب البرتغال، على أمل إلقاء نظرة خاطفة عليه.
ووصل شخص واحد الى رونالدو في الحصة التدريبية الأولى للفريق الأسبوع الماضي، قبل أن يقتحم عدة أشخاص آخرين أرض الملعب.
وأمس، أخذ رونالدو الوقت الكافي لمقابلة ثلاثة مشجعين صبورين قبل المباراة ضد جمهورية التشيك، إذ تسلق عبر الشجيرات للوصول إليهم حيث كانوا يقفون على الجانب الآخر من سياج معدني، ثم أخذ هاتفاً والتقط صورة سيلفي مع الثلاثي قبل الانضمام إلى بقية زملائه في الفريق.
 


رونالدو يتسلّق الشجرات لالتقاط سيلفي مع مشجعين

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشجّعون غرقوا تحت الأمطار الغزيرة في دورتموند
فيديو - مقعد VIP في بطولة حواري في البرازيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!
03:41

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!

تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية

03:41

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!

تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة
03:35

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً لكن قميص نجله تياغو !!!

03:35

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً لكن قميص نجله تياغو !!!

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!
03:34

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!

لم يكن المشجع سعيداً بأداء منتخب بلاده المجر وخسارته

03:34

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!

لم يكن المشجع سعيداً بأداء منتخب بلاده المجر وخسارته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024