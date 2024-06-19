رونالدو يتسلّق الشجرات لالتقاط سيلفي مع مشجعين

شوهد كريستيانو رونالدو وهو يتسلق الشجيرات لالتقاط الصور

شوهد كريستيانو رونالدو وهو يتسلق الشجيرات لالتقاط الصور مع المشجعين قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال في يورو 2024 ضد جمهورية التشيك.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا في قيادة بلاده إلى المجد هذا الصيف، فيما قد يكون آخر بطولة أوروبية له، وقد بدأ مشواره بانتصار بنتيجة (2-1)، في الليلة التي دخل فيها التاريخ كأول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من بطولة أمم أوروبا، هي 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.

وكان رونالدو محور اهتمام المشجعين منذ وصوله إلى ألمانيا، حيث تدفق الآلاف إلى الحصص التدريبية المفتوحة لمنتخب البرتغال، على أمل إلقاء نظرة خاطفة عليه.

ووصل شخص واحد الى رونالدو في الحصة التدريبية الأولى للفريق الأسبوع الماضي، قبل أن يقتحم عدة أشخاص آخرين أرض الملعب.

وأمس، أخذ رونالدو الوقت الكافي لمقابلة ثلاثة مشجعين صبورين قبل المباراة ضد جمهورية التشيك، إذ تسلق عبر الشجيرات للوصول إليهم حيث كانوا يقفون على الجانب الآخر من سياج معدني، ثم أخذ هاتفاً والتقط صورة سيلفي مع الثلاثي قبل الانضمام إلى بقية زملائه في الفريق.





