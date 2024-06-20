برامج الكترونية تقوم بخداع الجماهير في يورو 2024

تحذيرات من خبراء في برنامج متخصص في أمن الإنترنت

حذر خبراء في برنامج "كاسبرسكي"، المتخصص في أمن الإنترنت، من وجود صفحة احتيالية تستخدم صفة شركة طاقة ألمانية شهيرة، تقوم بخداع الجماهير، من خلال تقديم تذاكر مجانية لحضور مباريات في كأس أمم أوروبا - يورو 2024 الجارية في ألمانيا.

وتطلب الصفحة من المشتركين القيام بملء استمارات بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم وبيانات الدفع، ثم تعمد الى الاختراق عن طريق ثغرات تتيح للمحتالين التحكم في المتصفح الخاص بكل مشترك.

وحذر هؤلاء الخبراء من وجود منصات بث مزيفة تقدم تغطية خاصة للبطولة، وهدفها سرقة بيانات المشجعين، ومن نشر عملات تحمل اسم النجم الانجليزي هاري كين يتم الترويج لها من خلال رسائل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.







