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الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا

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الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا
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كرة القدم

2024-06-20 | 06:29
الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا

مع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا

مع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا وتحقيق معظم المنتخبات الكبرى انتصارات، كانت سهلة لألمانيا وإسبانيا وأكثر صعوبة لفرنسا وإنجلترا وإيطاليا والبرتغال وهولندا.
وعلى إثر هذه النتائج، قام الكومبيوتر "الذكي" بتوقّع هويّة البطل الذي سيتوّج على عرش القارة الأوروبيّة يوم 14 تموز - يوليو.
فبحسب (Betsie)، الكمبيوتر العملاق لشركةBettingexpert ، يظلّ منتخب إنجلترا المرشّح الأبرز للفوز باللقب على الرغم من الأداء غير المقنع ضد صربيا.
وتوصّلت الخوارزمية إلى استنتاج استند الى "مختلف نتائج المباريات من الموسم الذي تم لعبه في جميع المسابقات والبلدان المشاركة، مع توقع ما تبقى من الموسم وبناء على الأهداف التي سجّلها أو تلقّاها كلّ منتخب".
وبموجب هذه "الحسابات" فإنّ رجال جاريث ساوثجيت لديهم فرصة بنسبة 20.97% لإنهاء جفاف منتخب الأسود الثلاثة الذي دام 58 عاماً، ثم يأتي المنتخب الفرنسي (17.91%)، وألمانيا المضيفة (16.58%)، مع البرتغال وإسبانيا الفريقين الآخرين الوحيدين اللذين يملكان نسبة حظوظ تفوق الـ10%.
وعلى إثر خسارة بلجيكا وكرواتيا في الجولة الاولى، توقع الكمبيوتر العملاق لهما أن تحتلا المركز الثالث في مجموعتيهما.
وعلى الرغم من الانتصارات في الجولة، لا تزال رومانيا وسلوفاكيا تقبعان في المركزين 19 و20 وفق التوقعات وتبلغ فرصهما في الفوز بالمسابقة 0.06% فقط.




الكومبيوتر العملاق يتوقع بطل كأس أمم أوروبا

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

Betsie

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