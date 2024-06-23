فيديو - رونالدو استولى على قلب الفتاة الصغيرة

طفل تركي يقتحم الملعب ويلتقط صورة تذكارية مع الاسطورة كريستيانو رونالدو خلال مباراة #البرتغال_تركيا pic.twitter.com/xlws1Dul78
— Salah (@MrSalah05) June 22, 2024
طفل تركي يقتحم الملعب ويلتقط صورة تذكارية مع الاسطورة كريستيانو رونالدو خلال مباراة #البرتغال_تركيا pic.twitter.com/xlws1Dul78
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A post shared by MARCA in English 🇺🇸 (@marca.en)
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