فيديو - رونالدو استولى على قلب الفتاة الصغيرة

المباراة انتهت الى فوز ساحق لمنتخب البرتغال على نظيره التركي (3-0)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه فتاتان صغيرتان كانتا ترافقان اللاعبين أثناء الدخول الى الميدان، وهما تقومان بالتعبير عن فرحتهما الكبيرة بتواجدهما مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان طفل آخر، تحوّل الى نجم السهرة في ملعب "سيغنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند، في المباراة التي انتهت الى فوز ساحق لمنتخب البرتغال على نظيره التركي (3-0) ضمن الجولة الثانية لكأس أمم أوروبا، وضمان التأهل الى الدور التالي، بعد منتخبي ألمانيا وإسبانيا.

واقتحم الطفل أرض الملعب، وتمكن من الوصول الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي احتضنه والتقط سيلفي معه.