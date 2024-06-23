بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار

بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة

يمكن الجزم أن نادي بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة، إن لم يكن أكثرهم.

فقد نجح بالميراس، وفي اقل من سنة، في بيع عقود ثلاثة مراهقين بارزين، هم اندريك البالغ 17 عاماً، واستيفاو البالغ 17 عاماً أيضاً ولويس جوليرمي البالغ 18 عاماً.

وبات اتتقال اندريك الى ريال مدريد مسألة وقت، كما أتم انتقال استيفاو الى تشيلسي، ثم جرى الاعلان عن انضمام جوليرمي الى وست هام، ويبدو ان اجمالي فائدة بالميراس من الصفقات الثلاث وصل الى نحو 880 مليون ريال برازيلي، أي نحو 162 مليون دولار.