فيديو - نيمار يفاجيء بائع متجول .. اليكم ردّة فعله

Quand Neymar, à l’arrêt à un feu rouge, interpelle des vendeurs ambulants et leur achète des maillots du Brésil. 🇧🇷



Réaction géniale quand ils découvrent que c’est Neymar. 😂



pic.twitter.com/XYqk9XmCqj — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2024

تواجد نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، على المدرجات في ملعب صوفي في الولايات المتحدة الأميركية، لمساندة منتخب بلاده البرازيل في مواجهته الافتتاحية أمام كوستاريكا في كوبا أميركا 2024.ويتعافى نيمار من قطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف المفصلي في الركبة اليسرى، كانت المّت به في تشرين الاول - أكتوبر الماضي.وانتشر فيديو لوقوف نيمار بسيارته أمام أحد البائعين في محيط الملعب قبل انطلاق المواجهة، من أجل شراء قميص المنتخب البرازيلي، لكن الرجل لم يتعرف عليه في البداية، ثم اكتشف الأمر فركض مسرعاً لإحضار هاتفه من أجل التقاط صورة معه، وفعل مثله كثيرون.وتعادل منتخب البرازيل سلباً مع كوستاريكا في ختام مباريات الجولة الأولى، وهو يلتقي في الجولة المقبلة مع باراغواي، فيما منتخب كولومبيا نظيره الكوستاريكي.