صورة - بيكهام يقدم هدبة لميسي عمرها 100 عام

قدم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأميركي، هدية إلى نجم ناديه أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي يحتفل الأرجنتيني بعيد ميلاده الـ37، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية.ونشر بيكهام صورة تجمعه مع ميسي، وهو يهديه زجاجة نبيذ فاخرة عمرها أكثر من 100 عام، وأرفقها بعبارة "عيد ميلاد سعيد للأعظم، عيد ميلاد سعيد يا صديقي"، فرد عليه "شكرا جزيلا لك يا ديفيد".ويقود ميسي، منتخب بلاده في مواجهة منتخب تشيلي، في الجولة الثانية من كوبا أميركا، غداً الأربعاء، بعد فوزه في الجولة الأولى على كندا بهدفين دون رد.