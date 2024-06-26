فيديو - دانيلو يتشاجر مع مُشجّع بعد تعادل البرازيل في كوبا أميركا

بعد التعادل مع كوستاريكا في الجولة الاولى من بطولة كوبا أميركا

دخل دانيلو، لاعب "السيليساو"، في جدال مع مشجع برازيلي بعد التعادل مع كوستاريكا في الجولة الاولى من بطولة كوبا أميركا الجارية في الولايات المتحدة.

وطالب المشجع الغاضب دانيلو وزملائه باللعب بجدية، فردّ عليه "لا احد جاء هنا للمزاح"، وكادت الأمور تتطور لولا تدخل نيمار الغائب عن البطولة بسبب الإصابة، الذي قام بسحب اللاعب الى غرف الملابس.

وتعادلت البرازيل سلباً مع كوستاريكا في الجولة الاولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وسوف تلعب مباراتها الثانية مع الباراغوي يوم السبت والثالثة مع كولومبيا يوم الأربعاء المقبل.