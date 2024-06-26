الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - دانيلو يتشاجر مع مُشجّع بعد تعادل البرازيل في كوبا أميركا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - دانيلو يتشاجر مع مُشجّع بعد تعادل البرازيل في كوبا أميركا
A-
A+

كرة القدم

2024-06-26 | 01:06
فيديو - دانيلو يتشاجر مع مُشجّع بعد تعادل البرازيل في كوبا أميركا

بعد التعادل مع كوستاريكا في الجولة الاولى من بطولة كوبا أميركا

دخل دانيلو، لاعب "السيليساو"، في جدال مع مشجع برازيلي بعد التعادل مع كوستاريكا في الجولة الاولى من بطولة كوبا أميركا الجارية في الولايات المتحدة.
وطالب المشجع الغاضب دانيلو وزملائه باللعب بجدية، فردّ عليه "لا احد جاء هنا للمزاح"، وكادت الأمور تتطور لولا تدخل نيمار الغائب عن البطولة بسبب الإصابة، الذي قام بسحب اللاعب الى غرف الملابس.
وتعادلت البرازيل سلباً مع كوستاريكا في الجولة الاولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وسوف تلعب مباراتها الثانية مع الباراغوي يوم السبت والثالثة مع كولومبيا يوم الأربعاء المقبل.
 
 




فيديو - دانيلو يتشاجر مع مُشجّع بعد تعادل البرازيل في كوبا أميركا

رياضة

كرة القدم

دانيلو

كوبا أميركا

نيمار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هذا هو جادن بيداس الذي يريده برشلونة
فيديو - أعتقدت أنهم يُطلقون صيحات الاستهجان ولكنه ... رونالدو

اقرأ ايضا في كرة القدم

كيم كارداشيان مُعجبة بنجم إنجليزي مرتبط بمؤثرة هولندية
01:22

كيم كارداشيان مُعجبة بنجم إنجليزي مرتبط بمؤثرة هولندية

بعد أن شاركت عدّة صور للنجم الانجليزي على صفحاتها

01:22

كيم كارداشيان مُعجبة بنجم إنجليزي مرتبط بمؤثرة هولندية

بعد أن شاركت عدّة صور للنجم الانجليزي على صفحاتها

أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال
01:10

أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال

لم يتردد في التعبير عن إعجابه بظهور لامين يامال في يورو 2024

01:10

أسطورة ألمانيا يتغنّى .. مارادونا، ميسي، والآن يامال

لم يتردد في التعبير عن إعجابه بظهور لامين يامال في يورو 2024

فيديو - ردّة فعل الطفل على هدف والده القاتل
01:09

فيديو - ردّة فعل الطفل على هدف والده القاتل

صوّرت زوجة ماتيا زاكايني ردّة فعل طفلها على هدف والده

01:09

فيديو - ردّة فعل الطفل على هدف والده القاتل

صوّرت زوجة ماتيا زاكايني ردّة فعل طفلها على هدف والده

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024