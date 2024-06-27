19 بطاقة صفراء وحمراء في مباراة واحدة !!

المباراة انتهت الى التعادل (1-1) بين تركيا وجمهورية التشيك

شهدت المباراة التي انتهت الى التعادل (1-1) بين منتخب تركيا ومنتخب جمهورية التشيك في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة يورو 2024 الجارية في ألمانيا رقماً قياسياً غير اعتيادي في تاريخ المسابقة.

فقد شهر الحكم الروماني إستيفان كوفاكس، المولود في العام 1984، 19 بطاقة ملوّنة، بينها 11 صفراء للاعبي منتخب تركيا و6 صفراء واثنتين من اللون الأحمر للاعبي منتخب جمهورية التشيك.

وعلى الرغم من التعادل، تأهلت تركيا الى دور الستة عشر في البطولة وصيفة لمجموعتها، حيث سيكون عليها مواجهة منتخب النمسا يوم الثلاثاء المقبل.





