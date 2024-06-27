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فيديو وصورة - مفارقة غريبة جداً .. كفاراتسيخيليا كان تلميذ رونالدو !!

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فيديو وصورة - مفارقة غريبة جداً .. كفاراتسيخيليا كان تلميذ رونالدو !!
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كرة القدم

2024-06-27 | 02:19
فيديو وصورة - مفارقة غريبة جداً .. كفاراتسيخيليا كان تلميذ رونالدو !!

فجّر منتخب جورجيا مفاجئة مُدويّة بتغلبه على منتخب البرتغال

بالأمس، فجّر منتخب جورجيا مفاجئة مُدويّة بتغلبه على منتخب البرتغال (2-0) في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة يورو 2024 الجارية في ألمانيا.
وكانت المفارقة في المباراة أن منتخب البرتغال لعب بقيادة اسطورته كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، البالغ من العمر 39 عاماً، فيما لعب منتخب جورجيا بقيادة خفيشا كفاراتسيخيليا، لاعب نابولي الايطالي، البالغ من العمر 23 عاماً.
وتكمن المفارقة في الأمر، أن رونالدو افتتح في عام 2013 أكاديمية لكرة القدم في جورجيا، وكان أحد الأطفال المشاركين فيها كفاراتسخيليا نفسه، وكان هو مُسجّل الهدف الاول في الفوز المثير في الدقيقة الأولى في مرمى البرتغال.
وتأهلت جورجيا الى دور الستة عشر في البطولة كأحد أفضل الثوالث، حيث سيكون عليها مواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، فيما تأهلت البرتغال متصدرة مجموعتها، وسيكون عليها مواجهة منتخب سلوفينيا يوم الاثنين المقبل.
 
 
 



فيديو وصورة - مفارقة غريبة جداً .. كفاراتسيخيليا كان تلميذ رونالدو !!

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

خفيشا كفاراتسيخيليا

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