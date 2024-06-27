فيديو - من يصدّق؟ .. رونالدو يفضّل التنس على كرة القدم !!

يحبّ التنس أكثر من كرة القدم

من يمكن أن يُصدّق بأن رونالدو نازاريو، أسطورة "السيليساو"، بطل العالم مرتين مع منتخب البرازيل عامي 1994 و2002، وحامل لقب كوبا أميركا مرتين عامي 1997 و1999، يحبّ التنس أكثر من كرة القدم.

وفي حديث صحفي قال رونالدو "أحب التنس الآن أكثر من كرة القدم، إنه أمر لا يُصدق، لا أستطيع مشاهدة مباريات كرة القدم، انها مملة جداً، ولكن يمكنني البقاء لمدة خمس ساعات لمشاهدة مباراة في التنس .. إنه جنون".

ونال رونالدو لقبين مع كروزيرو البرازيلي ولقباً مع ايندهوفن الهولندي وثلاثة مع برشلونة الاسباني واثنين مع انتر ميلان الايطالي وثلاثة مع ريال مدريد الاسباني واثنين مع كورينثيانز البرازيلي وستة مع منتخب البرازيل، وألقاباً فردية متنوعة بالجملة.