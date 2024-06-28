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غفا في المُدرّج وحلم بفوز إنجلترا بلقب بطولة أوروبا

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غفا في المُدرّج وحلم بفوز إنجلترا بلقب بطولة أوروبا
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كرة القدم

2024-06-28 | 04:38
غفا في المُدرّج وحلم بفوز إنجلترا بلقب بطولة أوروبا

غفا في الملعب خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين منتخب بلاده ونظيره السلوفينيي

شغلت صورة مشجع لإنجلترا، غفا في الملعب خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين منتخب بلاده ونظيره السلوفينيي، وسائل التواصل، وجديده أنه حلم بأنّ "الأسود الثلاثة" قد فازوا بلقب بطولة أوروبا 2024.
وانتشرت صورة فريدي هان "النائم" كالنار في الهشيم، حتى غدت مضرب مثل للتعبير عن الأداء الممل الذي يقدّمه رجال المدرّب جاريث ساوثجيت، الذين تأهلوا إلى دور الـ16، ودخلوا مراحل خروج المغلوب على ما وصفه النقاد بأنه في الجانب الأسهل من القرعة.
لكن فريدي قال إنّ المباراة الأخيرة كانت مملّة للغاية الى درجة أنه قرر النوم، ولم يستيقظ إلا على صيحات الاستهجان عند صافرة النهاية، حين كان يحلم بحلم جميل، هو فوز إنجلترا بلقب البطولة، قبل أن يستيقظ على كابوس أداء إنجلترا، بحسب تعبيره.
فريدي دفع 500 جنيه إسترليني على السفر والفنادق في رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى ألمانيا مع اثنين من الأصدقاء، و25 جنيهاً إسترلينياً أخرى على تذكرة المباراة، لكنه فضل النوم على متابعتها، واعترف بأنّه دائماً ما يغفو بشكل غريب، في الأماكن الصاخبة وخاصة في الحفلات.



غفا في المُدرّج وحلم بفوز إنجلترا بلقب بطولة أوروبا

رياضة

كرة القدم

الأسود الثلاثة

جاريث ساوثجيت

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