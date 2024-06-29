صور - حادث "محرز" لسيارة رياض محرز غرب إنجلترا

تعرضت سيارة مملوكة من النجم الجزائري رياض محرز، الى لحادث مروريّ في مقاطعة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية "تركت سيارة رياض محرز أودي RS6 الخارقة من طراز أودي مغطاة بالخدوش بعد تعرضها لحادث سير"، وأضافت "اصطدمت السيارة بشاحنة بيضاء في مقاطعة تشيستر، ويقال إن الاصطدام وقع ظهر يوم الخميس الجاري".
وفيما لم يتضح من كان يقود السيارة السوداء، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني، تبين من الصور أنها تعرضت لأضرار كبيرة في الجناح الأمامي لجهة الراكب والعجلة الأمامية.