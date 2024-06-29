صورة - هذا هو الطريق الى نهائي يورو 2024

مباريات ثُمن النهائي ومواعيدها (بتوقيت بيروت)v

سيكون على منتخب إيطاليا، حامل اللقب، تجاوز سويسرا في الدور ثُمن النهائي، ومقابلة الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا في الدور نفسه، لتحديد المتأهل الى ربع النهائي من يورو 2024.

وسيكون على الفائز من هاتين المواجهتين، الاستعداد في نصف النهائي لمقابلة المتأهل من مواجهتيّ ثُمن النهائي بين هولندا ورومانيا من جهة وتركيا والنمسا من جهة ثانية.

في الضفة الأخرى، تلعب اسبانيا مع جورجيا، وألمانيا مع الدانمارك، ويتواجه الفائز في المباراتين في ربع النهائي، فيما تلعب البرتغال مع سلوفينيا، وفرنسا مع بلجيكا، ويتواجه الفائز في المباراتين في ربع النهائي الآخر، قبل أن يلتقي المتأهلان في نصف النهائي.

وإليكم مباريات ثُمن النهائي ومواعيدها (بتوقيت بيروت):



السبت:

ايطاليا × سويسرا (19.00)

ألمانيا × الدانمارك (22.00)



الأحد:

انجلترا × سلوفاكيا (19.00)

اسبانيا × جورجيا (22.00)



الاثنين:

فرنسا × بلجيكا (19.00)

البرتغال × سلوفينيا (22.00)



الثلاثاء:

هولندا × رومانيا (19.00)

تركيا × النمسا (22.00)







