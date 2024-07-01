منتخب إسبانيا .. أرقام قياسية وروح مرحة

شهدت فوز منتخب إسبانيا على نظيره الجورجي أرقاماً عديدة

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الجورجي (٤-١) في المباراة التي جمعت بينهما في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا - يورو 2024، وضرب موعداً في ربع النهائي مع منتخب الدولة المضيفة، ألمانيا، يوم الجمعة المقبل.

وشهدت المباراة أرقاماً عديدة، حيث اصبح لويس دي لا فوينتي أول مدرب في تاريخ منتخب إسبانيا يفوز في أربع مباريات متتالية في بطولة اليورو، إذ تغلب على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في دور المجموعات وجورجيا في ثمن النهائي.

وحقق المنتخب ضد جورجيا رقماً تاريخياً في اليورو والمونديال معاً وهو 35 تسديدة في اتجاه المرمى في مباراة واحدة، منها 13 تسديدة بين الخشبات الثلاثة.

الأداء المقنع رغم التأخّر بهدف عكسي، والإنجازات التاريخيّة لم تمنع نيكو ويليامز صاحب الـ٢١ عاماً ولامين يامال (16 عاماً) من اللهو الطفولي قليلاً بعد صافرة النهاية، إذ التقطت عدسات الكاميرا اللاعبين وهما يقومان بتحدي (ورقة - صخرة - مقصّ) لاختيار من سيقوم بالشرب أوّلَا من عبوة المياه.

ويليامز فاز، لكنّ يامال لم يتركه وشأنه، حتّى تمكّن من أخذ العبوة منه، في لقطة مرحة تظهر الروح الجميلة بين لاعبي المنتخب.







