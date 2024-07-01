هذا هو ما يفعله لامين يامال مع منتخب إسبانيا

قدم لامين يامال تمريرتين حاسمتين لإسبانيا في بطولة أمم أوروبا

قدم لامين يامال تمريرتين حاسمتين لإسبانيا في بطولة أمم أوروبا - يورو 2024، واحدة ضد كرواتيا في دور المجموعات والثانية ضد جورجيا في ثمن النهائي حين فاز منتخب "لا روخا" بنتيجة (٤-١).

وأصبح لاعب برشلونة أوّل مراهق يصنع عدة أهداف من خلال تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من البطولة منذ كريستيانو رونالدو في يورو 2004 حين صنع أيضاً تمريرتين.

وأصبحت أرقام يامال مع المنتخب الإسباني على الشكل التالي:

- أصغر من مثّل إسبانيا في التاريخ.

- أصغر لاعب يسجل للمنتخب الإسباني.

- أصغر لاعب يشارك أساسياً مع إسبانيا.

- أصبح أصغر شارك في اليورو.

- أصغر لاعب يساهم في اليورو تاريخياً.

- أصغر من صنع تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية باليورو.







