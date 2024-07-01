كيف تحدّى مدرب منتخب إسبانيا القانون الألماني؟

تجاهل احتمال فرض عقوبة على الاتحاد الإسباني

تحدى المدرب الاسباني لويس دي لا فوينتي القانون الألماني، المعني بحماية الأطفال، والذي لا يسمح لمن هم دون 18 عاما، من الأجانب أو المواطنين، بالعمل بعد الثامنة مساء، وذلك من أجل سلامتهم ومنع أي محاولة لاستغلالهم.

وأشرك دي لا فوينتي نجمه الشاب لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاماً، في مواجهة منتخبيّ إسبانيا وجورجيا كاملة، والتي انتهت الى فوز ساحق للماتادور (4-1)، حيث صنع "الولد الذهبي" كرة الهدف الثاني بإتقان لفابيان رويز.

وتجاهل دي لا فوينتي احتمال فرض عقوبة على الاتحاد الإسباني، عبر غرامة قدرها 30 ألف يورو، بموجب القانون الألماني، وأشرك جوهرة برشلونة الذي يحتفل بعد أسبوعين، ببلوغ عامه الـسابع عشر.







