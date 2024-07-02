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فيديو - أغرب طريقة لمساعدة مُشجّع

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فيديو - أغرب طريقة لمساعدة مُشجّع
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كرة القدم

2024-07-02 | 01:50
فيديو - أغرب طريقة لمساعدة مُشجّع

تأهّل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

تأهّل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بفضل الفوز على نظيره البلجيكي بهدف يتيم سجّله اللاعب جان فيرتونجن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.
وإن لم يكن أداء "منتخب الديوك"، الذي يعجّ بالنجوم، وعلى رأسهم كيليان مبابي، مقنعاً وكان يفتقر للإبداع، فلا يمكن القول أنّ الأمر عينه ينطبق على مشجّعيه، الذين أثبتوا أنّعم مبدعون بحقّ.
فقد ظهرت مجموعة من المشجعين الفرنسيين وهم يساعدون رجلًا مصاباً برجله، ويحتاج لعكّازين للتحرّك، أمّا طريقه مساعدتهم له فهي التي كانت مضحكة، حيث وضعت مجموعة من الرجال المشجّع في عربة تسوّق وقامت بجرّه نحو الوجهة المقصودة.
وقد امتازت بطولة اليورو هذه بلفتات المشجعين داخل وخارج الملعب، خاصة تلك التي تتعلّق بالمقارنة بين الأطباق الشهيرة والخاصّة بكلّ دولة مشاركة في البطولة.



فيديو - أغرب طريقة لمساعدة مُشجّع

رياضة

كرة القدم

منتخب فرنسا

كيليان مبابي

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