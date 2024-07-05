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هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

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هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز
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كرة القدم

2024-07-05 | 03:42
هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

أصبح برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير

يوما بعد يوم، أصبح نادي برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز (21 عاما)، هو عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير، مستفيداً من حماس مشجعي برشلونة بشكل كبير بشأنه.
يقوم النادي بجمع المعلومات، لمعرفة ما إذا كان توقيعه ممكناً ضمن المعايير الاقتصادية التي تتصورها مكاتب كامب نو للأسابيع المتبقية من السوق.
وعلى الرغم من أن برشلونة لم يقدم بعد أي اتفاق لسد الفجوة التي خلفها الذعر الناتج عن انسحاب صندوق الاستثمار الألماني ليبرو (100 مليون عن موسمين)، ولم يغلق اتفاقية التجديد التي طال انتظارها والمثمرة مع نايكي، يؤكد النادي أنه خلال هذا الشهر ستكون هناك أخبار إيجابية.
وبهذا المعنى، أكدت مصادر من نادي برشلونة بأنه سيكون قادراً على مواجهة عملية انتقال تتراوح تكلفة "اللعب النظيف" فيها بين 25 و30 مليون في الموسم.
ووفقا لحسابات برشلونة، فإن التعاقد مع نيكو ويليامز يمكن أن يمثل ذلك (سنوياً)، إذا تم توقيعه لمدة ستة مواسم، بعد دفع شرط الإفراج عنه البالغ 58 مليون وبراتب أعلى قليلا مما يكسبه في أتلتيك بلباو.
بالطبع، لكي تظهر هذه الحسابات، يجب على برشلونة العودة إلى قاعدة 1:1، وجع التوقيع لست سنوات، ويعتبر النادي أن نيكو يمكن أن يصل دون الحاجة إلى التضحية برافينها، وهو أمر بدا من المستحيل المراهنة عليه مع لويس دياز (ليفربول)، الجناح الذي يحبه المدير الرياضي ديكو أكثر.
ولكن لمجرد أنه يحب الكولومبي كثيرا لجودته وخبرته، لا يعني أنه لا يحب ويليامز، على العكس من ذلك، فإن نافاريس هو جناح يحبه النادي أيضا لشبابه وجاذبيته الإعلامية وحيويته الكروية.


هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

رياضة

كرة القدم

برشلونة

نيكو ويليامز

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