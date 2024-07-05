كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق يورو 2024



وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق بطولة يورو 2024، لكن فرص فوزه تبدو غير مرجحة بعض الشيء.

الأيرلندي، الذي تأخّرت عودته إلى الحلبة ضد مايكل تشاندلر بسبب إصابة في إصبع القدم، هو مشجع كبير لكرة القدم، وكان حاضراً في كأس العالم 2018 في روسيا، ومعروف عنه أنّه مشجّع لمانشستر يونايتد، وصديق لكريستيانو رونالدو وكان إلى جانبه في أحداث الملاكمة الأخيرة في المملكة العربية السعودية.

وكان كونور قد التقى لأوّل مرة بالفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في عام 2016 في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في لاس فيجاس.

وبعد 8 سنوات، أعطى المقاتل صديقه رونالدو دعماً جاداً في يورو 2024، إذ وضع ماكجريجور رهاناً على فوز رونالدو بالحذاء الذهبي في البطولة، ونشر لقطة شاشة لقسيمة الرهان، وكتب "60 ألف دولار على كريستيانو رونالدو للاحتفاظ بحذائه الذهبي الأوروبي.!".

وتمكن المقاتل الأسطوري من الحصول على احتمالات 14/1 لرونالدو ليكون أفضل هداف، وبالتالي سيحصل على 840 ألف دولار إذا حصل ذلك، لكنه كان رهانا طموحا من ماكجريجور في البداية وتبدو فرص نجاحه أقل الآن.















