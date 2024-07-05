الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل
A-
A+

كرة القدم

2024-07-05 | 07:11
كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق يورو 2024


وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق بطولة يورو 2024، لكن فرص فوزه تبدو غير مرجحة بعض الشيء.
الأيرلندي، الذي تأخّرت عودته إلى الحلبة ضد مايكل تشاندلر بسبب إصابة في إصبع القدم، هو مشجع كبير لكرة القدم، وكان حاضراً في كأس العالم 2018 في روسيا، ومعروف عنه أنّه مشجّع لمانشستر يونايتد، وصديق لكريستيانو رونالدو وكان إلى جانبه في أحداث الملاكمة الأخيرة في المملكة العربية السعودية.
وكان كونور قد التقى لأوّل مرة بالفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في عام 2016 في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في لاس فيجاس.
وبعد 8 سنوات، أعطى المقاتل صديقه رونالدو دعماً جاداً في يورو 2024، إذ وضع ماكجريجور رهاناً على فوز رونالدو بالحذاء الذهبي في البطولة، ونشر لقطة شاشة لقسيمة الرهان، وكتب "60 ألف دولار على كريستيانو رونالدو للاحتفاظ بحذائه الذهبي الأوروبي.!".
وتمكن المقاتل الأسطوري من الحصول على احتمالات 14/1 لرونالدو ليكون أفضل هداف، وبالتالي سيحصل على 840 ألف دولار إذا حصل ذلك، لكنه كان رهانا طموحا من ماكجريجور في البداية وتبدو فرص نجاحه أقل الآن.







كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

رياضة

كرة القدم

كونور ماكجريجور

كريستيانو رونالدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!
هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

اقرأ ايضا في كرة القدم

خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!
07:31

خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما

07:31

خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك
04:05

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس وتوقيع عقديهما

04:05

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس وتوقيع عقديهما

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز
03:42

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

أصبح برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير

03:42

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

أصبح برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024