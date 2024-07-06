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هل يتحوّل دي لا فوينتي من مُدرّب الظل الى الملك؟

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هل يتحوّل دي لا فوينتي من مُدرّب الظل الى الملك؟
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كرة القدم

2024-07-06 | 04:38
هل يتحوّل دي لا فوينتي من مُدرّب الظل الى الملك؟

لعب لا روخا ‏19 مباراة رسمية وودية وفاز في 16 منها

كان لويس دي لا فوينتي لاعباً في أتليتك بلباو حيث أحرز 4 ألقاب، بينها لقب الدوري مرتين وكأس الملك مرة، لكنه كان دائماً في الظل كمدرب.
بدأ دي لا فوينتي مسيرته كمدرب مع نادي بورتوغاليتي المغمور، ثم تنقّل بين أوريرا وشباب إشبيلية وشباب أتليتك بلباو، ثم تولى تدريب بلباو أتليتك، وهو الفريق الثاني للنادي الباسكي، وعلى ولايتين (2006-2007) و(2009-2011).
ودرّب دي لا فوينتي آلافيس، ثم تولى من 2013 الى 2018 تدريب منتخب اسبانيا تحت 19 عاماً حيث أحرز بطولة اوروبا 2015، ثم منتخب تحت 21 عاماً (2018-2022) وخسر نهائي أوروبا 2019 أمام ألمانيا، ومنتخب تحت 23 عاماً (2021)، ونال فضية أولمبياد 2020، بعد خسارة النهائي أمام البرازيل.
في 8 كانون الاول - ديسمبر 2022، ورث دي لا فوينتي سلفه لويس إنريكي في تدريب المنتخب الاول، ومنذ تعيينه، لعب لا روخا ‏19 مباراة رسمية وودية، ففاز في 16 منها وتعادل مع البرازيل (3-3) وخسر أمام كولومبيا (0-1) واسكتلندا (0-2).
وكان بين الانتصارات، ما تحقق حتى الآن في يورو 2024، حيث الفوز على كرواتيا (3-0) وايطاليا (1-0) وألبانيا (1-0) وجورجيا (4-1) وأخيراً في ربع النهائي على ألمانيا (2-1) والتأهل لمواجهة فرنسا في نصف النهائي.



هل يتحوّل دي لا فوينتي من مُدرّب الظل الى الملك؟

رياضة

كرة القدم

لويس دي لا فوينتي

لا روخا

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