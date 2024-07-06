إسبانيا تُرسل توني كروس الى المنزل بعد مسيرة حافلة

أسدلت خسارة ألمانيا أمام إسبانيا الستار على مسيرة حافلة لنجم المانشافت

أسدلت خسارة ألمانيا أمام إسبانيا (1-2) على أرضها وخروجها من يورو 2024 الستار على مسيرة حافلة بالعطاء والألقاب لنجم المانشافت توني كروس، الذي كانت هذه المباراة الأخيرة له على الإطلاق، وهو الذي حصد لقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.

وأعلن كروس، 34 عاماً، في ختام الموسم الفائت نهاية مسيرته مع ريال مدريد الاسباني، وقرر أن تكون يورو 2024 المحطة الأخيرة له، فكانت الهزيمة المرّة أمام اسبانيا بهدف الدقيقة 119 بمثابة الخروج المؤلم من المسابقة ومن كرة القدم.

لعب كروس مع بايرن ميونيخ (2007-2014) تخللها اعارة لموسم الى بايرليفركوزن (2009-2010)، فأحرز لقب الدوري ثلاث مرات والكأس ثلاثة وكأس السوبر مرة ومرة أيضاً دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع ريال مدريد (2014-2024)، نال كروس لقب الدوري اربع مرات وكأس الملك مرة وكأس السوبر الاسباني اربع مرات، وحصد دوري أبطال أوروبا خمس مرات وكأس السوبر الاوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للاندية خمس مرات.







