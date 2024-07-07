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صديقة بوكايو ساكا تخطف الأضواء في تأهل إنجلترا

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صديقة بوكايو ساكا تخطف الأضواء في تأهل إنجلترا
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كرة القدم

2024-07-07 | 05:06
صديقة بوكايو ساكا تخطف الأضواء في تأهل إنجلترا

منح الاتحاد الاوروبي نجم أرسنال جائزة "رجل المباراة"

منح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، نجم أرسنال بوكايو ساكا، جائزة "رجل المباراة"، بعد مواجهة سويسرا وإنجلترا والتي انتهت الى فوز "الأسود الثلاثة" بركلات الترجيح (5-3) اثر التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي في ربع نهائي يورو 2024.
وبعدما تأخرت إنجلترا بهدف للسويسري بريل إيمبولو (75)، ابتكر ساكا، 22 عاماً، هدف التعادل (80) بمجهود فردي، وأنقذ منتخب بلاده، كما سجّل من إحدى ركلات الترجيح الخمسة.
وقال ساكا "كان الأمر مميزاً، في المرة الأخيرة التي تأهلنا فيها بركلات الترجيح في اليورو، كلنا نعرف ما حدث، لدي إيمان بالله لأعود من واقع كهذا، واليوم انتهزت الفرصة وأنا سعيد".
وبعدما نال ساكا جائزته، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي للجميلة تولامي بنسون، صديقة اللاعب، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي حملت الكأس وكانت تتباهى به، مع أنها وبوكايو لم يؤكدا علاقتهما علناً بعد.



صديقة بوكايو ساكا تخطف الأضواء في تأهل إنجلترا

رياضة

كرة القدم

بوكايو ساكا

يورو 2024

تولامي بنسون

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