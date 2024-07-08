توني كروس لا يريد العيش في ألمانيا والسبب صادم

ختم مسيرته مع ناديه ومع المانشافت بالخروج على يد إسبانيا من يورو 2024

ردّ توني كروس، نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، الذي ختم مسيرته مع ناديه بنهاية الموسم الفائت، ومع المانشافت بالخروج على يد إسبانيا من يورو 2024، على سؤال بشأن مستقبله الشخصي ومكان إقامته بعد الاعتزال.

وجاءت المفاجأة في ردّ كروس الذي قال "المانيا لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، لن اعيش في بلدي بسبب كثرة المهاجرين، سوف استقر في اسبانيا، بلدي لم تعد آمنة، اصبحت اخشى على ابنتي من مغادرة البيت في المساء."

وكان كروس قد أنهى مسيرته كلاعب في ريال مدريد، لكنه عاد وأعلن أنه سيستمر في النادي مدرباً في الفئات العُمرية في أكاديمية الميرينجي.







