منتخب إسبانيا .. الواقعية والاستحواذ وسرّ السحرة والأرقام القياسية

اسبانيا فازت بمبارياتها السبع الأخيرة على التوالي

يدرك ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا جيداً، أن رجال غريمه لويس دي لا فوينتي، هم الفريق المتألق، بعد أن فازوا في 15 من آخر 19 مباراة منذ بداية العام 2023، أي بمعدل فوز وصل الى 79٪، وهو الأفضل بين جميع المنتخبات الأوروبية.

كما يدرك ديشامب أنه لم يفز أي فريق في تاريخ بطولة أوروبا بست مباريات في بطولة واحدة، وهو ما يأمل الاسبان بفعله بعد تغلبهم توالياً على كرواتيا (3-0) وايطاليا (1-0) وألبانيا (1-0) وجورجيا (3-1) وألمانيا (2-1).

كذلك يدرك أنه لم ينتصر أي منتخب في ست مباريات أوروبية متتالية، الا ان اسبانيا فازت بمبارياتها السبع الأخيرة على التوالي، وقد ردّ أوبتا للاحصاءات هذا التفوق الى جملة عوامل ابرزها ما أسماه "سحرة الجناحين" لامين يامال يميناً ونيكو ويليامز يساراً.

صنع يامال 14 فرصة لزملائه في المنتخب الإسباني في هذه المسابقة، وهو أكبر عدد من الفرص لإسبانيا في بطولة كبرى منذ تشافي في يورو 2012، وهو أيضاً أكبر عدد من الفرص التي يوفرها مراهق في بطولة كبرى منذ بدء سجلات أوبتا (1966 لكأس العالم و1980 لليورو).

وتمكن جناح برشلونة من ثلاث تمريرات حاسمة من تلك الفرص، بما في ذلك التمريرة المثالية عصر يوم الجمعة لداني أولمو، حيث لم يسجل أي لاعب إسباني أكثر من ذلك في بطولة أوروبية واحدة.

ومع ذلك، فإن إسبانيا لم تقدم فريقا تقليديا، حيث يتم التضحية بهيمنة الاستحواذ من أجل الكفاءة في القمة والمثابرة الدفاعية في الخلف، وقد سجلت إجمالي استحواذ أقل من خصومها في اثنتين من مبارياتها الخمس في يورو 2024 (48٪ ضد ألمانيا و47٪ ضد كرواتيا).







