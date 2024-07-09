منتخب فرنسا .. هدف في 5 مباريات والأفضل حارس المرمى !!

يتفوق رجال دي لا فوينتي على رجال ديدييه ديشامب

يتفوق رجال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا على رجال ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، بعد أن فازوا في 15 من آخر 19 مباراة منذ بداية العام 2023، أي بمعدل فوز وصل الى 79٪، وهو الأفضل بين جميع المنتخبات الأوروبية.

وباستثناء الاسبان، لم يفز أي فريق في تاريخ بطولة أوروبا بست مباريات في بطولة واحدة، وهو ما يأمل الاسبان بفعله بعد تغلبهم توالياً على كرواتيا (3-0) وايطاليا (1-0) وألبانيا (1-0) وجورجيا (3-1) وألمانيا (2-1).

وفازت اسبانيا بجميع بمبارياتها السبع الأخيرة على التوالي، وردّ أوبتا للاحصاءات تفوقها الى جملة عوامل ابرزها ما أسماه "سحرة الجناحين" لامين يامال يميناً ونيكو ويليامز يساراً.

وفي تناقض صارخ مع الإسبان، فشل "لي بلو" في إثارة الإعجاب حتى الآن، وهز رجال ديشامب شباك البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح فقط بعد التعادل السلبي يوم الجمعة.

وتم تسجيل أربعة أهداف فقط في مباريات فرنسا الخمس في يورو 2024، ثلاثة منها للديوك، بينها 2 بنيران صديقة، وواحد من ركلة جزاء، وواحد ضدها، وفشلت جميع التسديدات الـ128 غير ركلات الجزاء (86 لفرنسا و42 للمنافس).

وبينما سجل كيليان مبابي هدفا واحدا فقط من 20 تسديدة في هذه البطولة من ركلة جزاء في مرمى بولندا، من أصل 34 محاولة في بطولة أوروبا بشكل عام (3٪)، في حين أنه نجح في تسجيل 12 هدفا من 39 تسديدة (معدل تحويل تسديدات 31٪) في كأس العالم.

في المقابل، يمتلك الحارس الفرنسي مايك ماينيان نسبة تصدي تبلغ 94٪ في هذه المسابقة، وهو الأفضل من أي حارس مرمى يظهر أكثر من مرة، وجهوده هي الأفضل منذ إيكر كاسياس في عام 2012 مع إسبانيا الفائزة بلقب ذلك العام (94٪ أيضا).







