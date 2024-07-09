ماذا كشف "الوسيط الروحيّ" لإبنة دييغو مارادونا؟

ذهبت إلى "وسيط روحاني" للتواصل مع والدها

كشفت دالما، الابنة الكبرى لدييغو أرماندو مارادونا وكلوديا فيلافاني، أنها ذهبت إلى "وسيط روحاني" للتواصل مع والدها، الذي توفي في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 2020.

وقالت دالما "كان ما حدث جميلا جداً، فقد كنت أؤمن دائما بهذه الأشياء، لأنني كنت صغيرة جداً، وعندما حدث ما حدث لوالدي، قلت أريد أن أرى ما جرى، ولأن ابنتي الكبرى كانت تمر أيضا بالكثير من المصاعب ولم أكن أعرف كيف أساعدها، فذهبت وكان الأمر لا يصدق، كان جميلاً".

واعترفت دلما مارادونا قائلة "ما زلت أواجه صعوبة في فهم ما حدث لوالدي، ومن الواضح أنني أفهم الآن تماما ما جرى، لكن من الصعب بالنسبة لي أن أقول ذلك، فهناك كلمات لا أريد استخدامها، ويبدو الأمر كما لو أن لدي إنكار .. بهذا المعنى".

وروت ابنة مارادونا العملية التي دفعتها إلى الذهاب إلى وسيط للتواصل مع والدها المتوفى "لا أعرف ما إذا كان ذلك بعد عام، أو قبل ذلك بقليل، لقد أخبرتني بأشياء لا توجد طريقة لمعرفتها، لقد كانت خاصة جدا ولم نتمكن من العثور عليها في أي مكان، لقد أوصيت بهذه المرأة لأصدقائي وأفراد عائلتي أيضا".

ومهما كانت الراحة النفسية التي ولّدتها "الوسيط" لدالما مارادونا، يبقى انتظار حُكم المحكمة في قضية وفاة والدها البوابة الى الراحة الكاملة.







