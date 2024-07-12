برشلونة يوّقع عقداً مع شريك جديد لاستثمار مقاعد كبار الضيوف

أضاف برشلونة شريكا استراتيجيا جديدا إلى مشروعه

وقع نادي برشلونة و"فيجويراس"، الشركة المتخصصة عالمياً في حلول المقاعد الثابتة والمتنقلة، اتفاقية رعاية لمدة عامين، حتى 30 حزيران - يونيو 2027.

وأضاف برشلونة شريكا استراتيجيا جديدا إلى مشروعه، حيث سيتعاون مع الشركة بشأن "الجلوس المبتكر" في كامب نو الجديد، ما يوفر أقصى درجات الراحة لجميع المشجعين، من خلال مساحات الضيافة الجديدة وعدد مقاعدها 9,400 مقعداً.

وقال جولي جويو، نائب رئيس التسويق في نادي برشلونة "إن الاتفاقية هي مثال آخر على التزام النادي ببناء ملعب جديد ومبتكر يقدم أفضل تجربة ممكنة لجميع المشجعين الذين يزورونه ويستمتعون بيوم المباراة في المقاعد الأكثر تميزاً".

وأضاف "إن الحصول على أقصى درجات الراحة في مقاعد كبار الشخصيات هو مفتاح المنشأة التي تقدم عرضا ثوريا ومتجددا للضيافة وتهدف إلى أن تصبح معيارا في عالم الرياضة والترفيه".







