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يورو 2024: أرقام مثيرة في مسيرة منتخب اسبانيا

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يورو 2024: أرقام مثيرة في مسيرة منتخب اسبانيا
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كرة القدم

2024-07-13 | 00:03
يورو 2024: أرقام مثيرة في مسيرة منتخب اسبانيا

فاز منتخب اسبانيا بجميع مباريات الستة في يورو 2024

في طريقه الى المباراة النهائية، فاز منتخب اسبانيا بجميع مباريات الستة في يورو 2024، وهو أمرٌ غير مسبوق، حيث تجاوز كرواتيا (3-0) ثم إيطاليا (1-0) وألبانيا (1-0) وتغلب في ثُمن النهائي على جورجيا (4-1) وتجاوز ألمانيا (2-1) في ربع النهائي وفرنسا (2-1) في نصف النهائي.
وفي هذه المسيرة، سجل لاروخا 13 هدفاً بينها واحدٌ ايطالي بنيران صديقة، و12 توزعوا على 9 لاعبين، ثلاثة لداني أولمو واثنين لفابيان رويز وواحد لكل من داني كارفاخال وفيران توريس ورودري ونيكو وليامز والفارو موراتا ومايكل ميرينو ولامين يامال.
 

وتصدرت اسبانيا المنتخبات الأكثر تسجيلاً (13) امام ألمانيا (11) وهولندا (10)، وحلّت أولى في القدرة على استعادة الكرات (255) أمام فرنسا (231) وانجلترا (225)، لكنها وللمرة الأولى حلت رابعة في الاستحواذ (57.3) خلف البرتغال (64.8) وألمانيا (59.2) وانجلترا (58.8).



يورو 2024: أرقام مثيرة في مسيرة منتخب اسبانيا

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