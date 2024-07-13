يورو 2024: أرقام مثيرة في مسيرة منتخب اسبانيا

فاز منتخب اسبانيا بجميع مباريات الستة في يورو 2024

في طريقه الى المباراة النهائية، فاز منتخب اسبانيا بجميع مباريات الستة في يورو 2024، وهو أمرٌ غير مسبوق، حيث تجاوز كرواتيا (3-0) ثم إيطاليا (1-0) وألبانيا (1-0) وتغلب في ثُمن النهائي على جورجيا (4-1) وتجاوز ألمانيا (2-1) في ربع النهائي وفرنسا (2-1) في نصف النهائي.

وفي هذه المسيرة، سجل لاروخا 13 هدفاً بينها واحدٌ ايطالي بنيران صديقة، و12 توزعوا على 9 لاعبين، ثلاثة لداني أولمو واثنين لفابيان رويز وواحد لكل من داني كارفاخال وفيران توريس ورودري ونيكو وليامز والفارو موراتا ومايكل ميرينو ولامين يامال.