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الحكم على نجم مانشستر يونايتد وفرنسا بالسجن

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الحكم على نجم مانشستر يونايتد وفرنسا بالسجن
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كرة القدم

2024-07-13 | 02:51
الحكم على نجم مانشستر يونايتد وفرنسا بالسجن

لم يدفع ما يقرب من مليون جنيه إسترليني كنفقة لزوجته السابقة

حكم على نجم مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا، بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتخلي عن عائلته.
وأمر قائد منتخب فرنسا السابق، البالغ 43 عاماً، بدفع أربعة آلاف يورو لزوجته، تعويضاً عن الأضرار المعنوية وألفيّ يورو أخرى كتكاليف قانونية.
وحكم القضاة في ضاحية نانتير في باريس، بأن إيفرا لم يدفع ما يقرب من مليون جنيه إسترليني كنفقة لزوجته السابقة، وقد "تخلى" فعليا عن ساندرا (42 عاما) وابنيهما وهما شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، بين 1 مايو - أيار 2021 و28 سبتمبر - أيلول 2023.
واستأنف محامو لاعب كرة القدم على الفور الحكم الصادر يوم الثلاثاء، والذي جاء بعد سنوات من التقاضي، وزعم أن إيفرا، وهو مليونير بعد مسيرة لعب ناجحة للغاية، مدين لزوجته السابقة بما مجموعه 969 ألف يورو كنفقة غير مدفوعة.





الحكم على نجم مانشستر يونايتد وفرنسا بالسجن

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

باتريس إيفرا

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