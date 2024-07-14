كونور ماكجريجور يراهن بمائة ألف دولار على فوز إسبانيا

أطلق المقاتل الأيرلندي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي

كان كونور ماكجريجور واضحاً بشأن أمر لا علاقة له بالفنون القتالية، وهو أن منتخب إسبانيا سيفوز بلقب بطولة أوروبا، ويتغلب على نظيره الانجليزي في المباراة النهائية.

فقد أطلق المقاتل الأيرلندي، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ فنون القتال المختلطة، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به تجرأ فيها حتى على التنبؤ بالنتيجة (3-1 لصالح لاروخا).

ووجه ماكجريجور تحية لمتابعيه قائلاً إنّ إسبانيا ستفوز (3-1)، كاشفاً أنه وضع 100 ألف دولار كرهان هلى هذه النتيجة، ولو صدق توقّعه فسيحصل على 2 مليون نقداً، بالإضافة إلى 1.1 مليون سيقوم بصرفها بمجرد الفوز، وذلك لأنّ المباراة تصادف في يوم عيد ميلاده.

كما راهن ماكجريجور على أنّ الأرجنتين ستفوز بلقب كوبا أميركا، لكنه حيث فشل في اختياره كريستيانو رونالدو للفوز بالكرة الذهبية لبطولة أوروبا.







