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إسبانيا تضرب إنكلترا بالقاضية وتتوج باليورو

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إسبانيا تضرب إنكلترا بالقاضية وتتوج باليورو
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كرة القدم

2024-07-14 | 16:48
إسبانيا تضرب إنكلترا بالقاضية وتتوج باليورو

حققت إسبانيا لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما فازت على إنكلترا 2-1 في نهائي مثير استضافته برلين، الأحد.

وتقدمت إسبانيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بهدف سجله نيكو وليامز المتألق، لكن البديل كول بالمر تعادل لإنكلترا في الدقيقة 73.
وظن الجميع أن المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي، لكن ميكيل أويارزابال كان له رأي آخر في الدقيقة 86، عندما سجل هدفا قاتلا.
وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، متفوقة على ألمانيا التي أحرزت اللقب 3 مرات.
وفي المقابل، خسرت إنكلترا نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصلت على الوصافة في النسخة الماضية أمام إيطاليا.
إسبانيا تضرب إنكلترا بالقاضية وتتوج باليورو

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