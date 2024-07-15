لماذا شكر قائد منتخب اسبانيا إنييستا بعد التتويج بلقب اليورو؟

وجه قائد منتخب إسبانيا الشكر الى أسطورة لاروخا

وجه قائد منتخب إسبانيا، الشكر الى أسطورة لاروخا بعدما رفع كأس يورو 2024، وتم استبدال ألفارو موراتا في وقت متأخر من المباراة التي انتهت الى فوز إسبانيا (2-1) على إنجلترا في برلين، في قرار ثبت أنه ضربة معلم، حيث دخل ميكيل أويارزابال، ليسجل هدف الفوز.

وكان المهاجم الإسباني قد أعرب صراحة عن إحباطه من عدة قضايا خلال البطولة، مع تلميحات كبيرة حول خطته للاعتزال من المنتخب الوطني في الأسابيع المقبلة.

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد رداً على سؤال حول مستقبله، أن أندريس إنييستا لعب دوراً رئيسياً في إبقائه في الفريق "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، سيكون ذلك أنانياً، سأستمتع الآن بهذا الفوز، وأبعث بالشكر إلى زوجتي وعائلتي وإلى أندريس إنييستا، لولاه وبويان كركيتش، لما لعبت في اليورو، لقد مرا بما مررت به وهناك دائماً ضوء في نهاية النفق".





