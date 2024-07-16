علامات استفهام حول سلوك جود بيلينجهام في منتخب انجلترا

كان سلوك لاعب المنتخب الإنجليزي "موضوع أحاديث سرية"

مرّ جود بيلينجهام ببعض اللحظات غير العادية خلال يورو 2024، وأبرزها هدفه الرائع في الوقت المحتسب بدل الضائع في تعادل إنجلترا سلوفاكيا.

لكن أداء بيلينجهام كان متفاوتاً إلى حد كبير مقارنة بموسمه الأول مع ريال مدريد، وذكرت مصادر قريبة من معسكر إنجلترا أنه كان "على دراية تامة بكل كلمة قيلت أو كتبت عنه في وسائل الإعلام"، كما كان سلوك لاعب المنتخب الإنجليزي "موضوع أحاديث سرية" عديدة بين زملائه.

فقد اتهم اللاعب بأنّه يحاول أن يظهر نفسه أنّه بطل إنجلترا الأوّل والوحيد، ويحاول دائماً أن يبدو أفضل من المحيطين به، الأمر الذي أزعج لاعبي منتخب الأسود الثلاثة، فهو إن كانت تربطه صداقة وثيقة مع ترينت ألكسندر أرنولد، لم يكن لديه الروابط القوية مثل اللاعبين الآخرين.

وفي حين تمت ترقية بيلينجهام إلى "مجموعة القيادة" في إنجلترا مع هاري كين وكايل ووكر وديكلان رايس عشية البطولة، إلا أنها لم تمتد الى الواجبات الإعلامية الخارجية اليومية، حيث لم يقم أي مقابلات يشار اليها.

وكتب واين روني عموداً قال فيه إن بيلينجهام "في وضع يجب أن يتحمل فيه المسؤولية"، وقال"قد يكون الوقت قد حان للنمو واتخاذ القرارات والقول أحتاج إلى المساعدة والتحدث خلال الأوقات الصعبة، لأنه إذا فازت إنجلترا بهذه البطولة الأوروبية، فأنا متأكد من أنك ستراه يجري مقابلات".





