ضرب شخصاً بصخرة .. الحكم على اللاعب المغربي

لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الانجليزي

خففت محكمة بلجيكية عقوبة السجن لمدة عامين على اللاعب المغربي إلياس الشاعر، لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الانجليزي، إلى 1500 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة 1600 يورو.

وكانت المحكمة أدانت اللاعب في شهر شباط - فبراير الماضي بسبب قيامه بالاعتداء على سائق شاحنة بصخرة كبيرة أثناء رحلة للتجديف مع شقيقه وأصدقائه، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، منها سنة مع وقف التنفيذ، الا ان اللاعب استأنف القرار.

ونشر النادي الانجليزي بيانا أكد فيه أنه سيقوم بالإجراءات التأديبية اللازمة في حق الشاعر، لتذكيره بمسؤولياته في جميع الأوقات.

وكان الشاعر قد شارك في 44 مباراة مع كوينز بارك رينجرز، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 8 أخرى.





