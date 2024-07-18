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مسؤول أرجنتيني يُطالب ميسي بالاعتذار ورئيس البلاد يردّ

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مسؤول أرجنتيني يُطالب ميسي بالاعتذار ورئيس البلاد يردّ
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كرة القدم

2024-07-17 | 23:19
مسؤول أرجنتيني يُطالب ميسي بالاعتذار ورئيس البلاد يردّ

طالب بالاعتذار عن المشاهد التي انتشرت بعد الفوز بلقب كوبا أميركا

صرّح خوليو جارو، وكيل وزارة الرياضة في الأرجنتين، علناً أنّ كلًّا من تشيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، والقائد ليونيل ميسي يجب أن يعتذرا عن المشاهد التي انتشرت بعد الفوز بلقب كوبا أميركا.
فقد ردد بعض لاعبي الأرجنتين أغانٍ عنصرية ضد لاعبي فرنسا في تذكير بالفوز على الديوك في نهائي مونديال قطر، وتأتي هذه الدعوة للاعتذار جنباً إلى جنب مع توقع تقديم شكوى رسمية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) ضد الهتافات.
وقال الوكيل أنّه يجب على قائد المنتخب الوطني أن يخرج ويعتذر، وكذلك رئيس الاتحاد، ما حصل يجعلنا، كدولة، نبدو سيئين بعد الكثير من السعادة.
وهزم المنتخب الأرجنتيني كولومبيا، بهدف لاوتارو مارتينيز، ليفوز بكوبا أميركا 2024، وانتقل إنزو فرنانديز بعدها إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث مقطع فيديو للاحتفالات في حافلة الفريق، حيث كان لاعبو ألبيسيليست ينشدون أغنية تضمنت تعليقات مسيئة وعنصرية ضد الفريق الفرنسي.
ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شكوى إلى الفيفا ضد نظيره الأرجنتيني بسبب الأغاني التي أنشدت ضد اللاعبين الدوليين الفرنسيين، والتي تقول "إنهم يلعبون لفرنسا لكنهم من أنغولا، كم هو لطيف أن يركضوا مع المتحولين جنسياً، والدتهم نيجيرية، والدهم كمبودي ولكن على جواز سفرهم فرنسي".
في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني عن إقالة خوليو جارو، من منصبه في الحكومة الأرجنتينية، بعد مطالبته باعتذار ميسي ورئيس اتحاد كرة القدم، والبيان الرسمي يؤكّد أنه "لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يفرض أي شيء على منتخبنا الوطني المتوّج بكأس العالم وكوبا أميركا ولا على أي مواطن بالبلاد في كيفية تفكيره أو أفعاله أو تعليقاته".



مسؤول أرجنتيني يُطالب ميسي بالاعتذار ورئيس البلاد يردّ

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

لاوتارو مارتينيز

كوبا أميركا

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