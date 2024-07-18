أسماء صادمة في السباق على الكرة الذهبية

ظهر اسمان صادمان في السباق على الكرة الذهبية عن الموسم 2023-2024

ظهر اسمان صادمان في السباق على الكرة الذهبية عن الموسم 2023-2024، وذلك بالاستناد الى تقارير فرنسيّة.

ولأوّل مرّة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لن يكون كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي مرشحين من أجل نيل الكرة الذهبية، بعد أن حصدا معاً 13 منها، بينها 8 للبرغوت.

لكن هذا العام، مع وجودهما في شفق مسيرتهما المهنية، من المقرر أن يتنافس جيل جديد من اللاعبين على الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم.

مع نهاية الموسم، كان ثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، حيث لعبا دور البطولة مع عملاق الدوري الإسباني، في نيل لقب الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا.

وفي الوقت نفسه، يعتقد أنّ رودري لاعب مانشستر سيتي سيكون من بين أبرز المنافسين، بعد أن ساعد ناديه على تحقيق لقب قياسي رابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز بلقب بطولة أوروبا الرابع القياسي لإسبانيا.

كذلك، ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، فانّ نجم الأرجنتين لاوتارو مارتينيز ينافس أيضاً على الكرة الذهبية، بعد أن سجل 5 أهداف في مبارياته الست في كوبا أميركا، بما في ذلك هدف الفوز في نهائي يوم الأحد، كما سجل 24 هدفاُ وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع انتر ميلان، الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي.

وفي الوقت نفسه، زعمت الصحيفة أن داني كارفاخال دخل السباق للفوز بالجائزة، وذلك بعد أن فاز الظهير الأيمن بلقبه الرابع في الدوري الإسباني ولقبه السادس في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكان مؤثراّ في فوز منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.









