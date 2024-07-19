نجل زلاتان إبراهيموفيتش صفقة ميلان الجديدة

أول عقد احترافي له في النادي الذي لعب له والده

وقّع ماكسيميليان، نجل النجم الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، أول عقد احترافي له في النادي الذي لعب له والده، إي سي ميلان الايطالي.

ومن المرجح أن يشارك ماكسيميليان، البالغ من العمر 17 عاماً، مع فريق شباب ميلان الموسم المقبل، حيث يهدف إلى السير على خطى والده.

وأعلن إبراهيموفيتش، الذي لعب لبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وأندية أخرى اعتزاله كرة القدم العام الماضي، قبل أن يُعين مستشاراً لميلان حيث أنهى مسيرته.

وسجّل إيبرا 93 هدفاً في 163 مباراة خلال فترتين في الميلان، ما ساعده على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في عامي 2011 و 2022.

كما سجل السويدي الدولي السابق إبراهيموفيتش 511 هدفاً في مسيرته مع الأندية و34 لقباً بينها 12 لقب دوري، كما تم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 42 عاماً لجائزة الكرة الذهبية 11 مرة، وهو أيضاً الهداف التاريخي لبلاده.









