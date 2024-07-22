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صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

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صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب
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كرة القدم

2024-07-22 | 01:04
صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

بعد تعرضه لهجوم في حانة في روسيا

تُرك جناح مانشستر يونايتد السابق، أندريه كانتشيلسكيس، بعين سوداء بعد تعرضه لهجوم في حانة في روسيا.
كان اللاعب البالغ من العمر 55 عاماً نجما في أولد ترافورد في تسعينيات القرن العشرين، حيث فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونال كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، لكنه تُرك وكأنه شخص آخر بعين سوداء، بعد مشادة في حانة في موسكو.
وكان كانتشيلسكيس يشاهد نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا، حيث تبادل الإهانات مع شخص آخر في الحانة، ثم دخل في عراك معه، وتبادلا اللكمات، ما ترك اللاعب الدولي الروسي السابق بحاجة إلى الإسعافات الأولية.
وتحدث كانشيلسكيس عن المشاجرة لموقع الأنباء الروسي SE قائلا "أنا بخير الآن .. صراع صغير، اشتبكنا بشأن مصالح خاصة بعد المباراة النهائية لليورو، وأريد أن أشير إلى أن ذلك لم يحدث بسبب مباراة كرة القدم، إنما لأسباب شخصية".



صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

أندريه كانتشيلسكيس

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