الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

نجم الدوري الإنجليزي الى السجن 16 عاماً .. هذه تهمته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم الدوري الإنجليزي الى السجن 16 عاماً .. هذه تهمته
A-
A+

كرة القدم

2024-07-22 | 01:07
نجم الدوري الإنجليزي الى السجن 16 عاماً .. هذه تهمته

تم حبسه 16 عاماً بقرار المحكمة في السادس عشر من هذا الشهر

سجن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ناثان أشتون بتهمة اغتصاب امرأتين في هجومين منفصلين، وقال سجين سابق إنه سيكون "بطلا يعبده" البعض في السجن، ولكن ..
ناثان أشتون، الذي لعب لفولهام وتشارلتون، تم حبسه لمدة 16 عاماً، بقرار صدر عن المحكمة في السادس عشر من هذا الشهر، بعد إدانته بتهمة اغتصاب، حدث قبل ثماني سنوات.
وقالت احدى ضحاياه في بيان مؤثر "بسبب ما اختار أن يفعله بي، كنت أخشى الرجال منذ ذلك الحين، وسأفعل ذلك دائما، والمشاعر التي أحملها له هي الاشمئزاز والكراهية .. أعتقد أنه إنسان حقير".
وبعد الحكم عليه، قال ريتش جونز، السجين السابق، أن أشتون، 37 عاما، سيكون مختلفاً وراء القضبان، واعتبر أن لاعب كرة القدم السابق سيُعبد من البعض، لكنه سيصبح قريبا خبرا قديما.



نجم الدوري الإنجليزي الى السجن 16 عاماً .. هذه تهمته

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

ناثان أشتون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة
صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

اقرأ ايضا في كرة القدم

كايل ووكر .. من "يورو" مخيّبة الى الخيانة الزوجية والمحاكم
01:10

كايل ووكر .. من "يورو" مخيّبة الى الخيانة الزوجية والمحاكم

بعد حملته المخيبة للآمال في يورو 2024 مع منتخب إنجلترا

01:10

كايل ووكر .. من "يورو" مخيّبة الى الخيانة الزوجية والمحاكم

بعد حملته المخيبة للآمال في يورو 2024 مع منتخب إنجلترا

النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة
01:09

النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة

اشتكى السكان الذين يعيشون بجوار منشأة كومبتون بارك

01:09

النادي الكبير المُزعج للجيران .. صراخ وشتائم وموسيقى والآت صاخبة

اشتكى السكان الذين يعيشون بجوار منشأة كومبتون بارك

صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب
01:04

صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

بعد تعرضه لهجوم في حانة في روسيا

01:04

صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب

بعد تعرضه لهجوم في حانة في روسيا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024