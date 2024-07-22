نجم الدوري الإنجليزي الى السجن 16 عاماً .. هذه تهمته

تم حبسه 16 عاماً بقرار المحكمة في السادس عشر من هذا الشهر

سجن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ناثان أشتون بتهمة اغتصاب امرأتين في هجومين منفصلين، وقال سجين سابق إنه سيكون "بطلا يعبده" البعض في السجن، ولكن ..

ناثان أشتون، الذي لعب لفولهام وتشارلتون، تم حبسه لمدة 16 عاماً، بقرار صدر عن المحكمة في السادس عشر من هذا الشهر، بعد إدانته بتهمة اغتصاب، حدث قبل ثماني سنوات.

وقالت احدى ضحاياه في بيان مؤثر "بسبب ما اختار أن يفعله بي، كنت أخشى الرجال منذ ذلك الحين، وسأفعل ذلك دائما، والمشاعر التي أحملها له هي الاشمئزاز والكراهية .. أعتقد أنه إنسان حقير".

وبعد الحكم عليه، قال ريتش جونز، السجين السابق، أن أشتون، 37 عاما، سيكون مختلفاً وراء القضبان، واعتبر أن لاعب كرة القدم السابق سيُعبد من البعض، لكنه سيصبح قريبا خبرا قديما.







