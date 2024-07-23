الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - "كعك السمك" يُلغي مباراة الدوري النرويجي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - &quot;كعك السمك&quot; يُلغي مباراة الدوري النرويجي
A-
A+

كرة القدم

2024-07-23 | 01:46
فيديو - "كعك السمك" يُلغي مباراة الدوري النرويجي

تم إلغاء مباراة كرة قدم في الدوري النرويجي

تم إلغاء مباراة كرة قدم في الدوري النرويجي، عندما نظم المشجعون احتجاجاً على حكّام الفيديو المساعدين (VAR)، من خلال إلقاء كعك السمك وكرات التنس وقنابل الدخان على أرض الملعب.
وتم تعليق مباراة روزنبورغ بي كيه على أرضه ضد ليلستروم بعد حوالي 30 دقيقة، اثر عدد من التوقفات بسبب حكم الفيديو المساعد الذي أثار جدلًا في الدوري النرويجي الممتاز.
وادّعى المشجعون أنّ الوقت الذي يقضيه الحكام لاتخاذ قرار عند استخدام النظام طويل جدّاً، ويدمر المباريات، وبدأت الاحتجاجات في ملعب ليركيندال بعد انطلاق المباراة، برمي كعك السمك على ارضية اللعب لمدّة دقيقتين، ما أجبر الحكام واللاعبين على العودة إلى غرفة الملابس.
وعندما استؤنفت المباراة، اشتدت الاحتجاجات مع إلقاء كرات التنس وقنابل الدخان على أرض الملعب، وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأشياء المتناثرة، وخاصة كعكات السمك، وهي طعام تقليدي في النرويج.
 






فيديو - "كعك السمك" يُلغي مباراة الدوري النرويجي

رياضة

كرة القدم

الدوري النرويجي

روزنبورغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة يضم لاعباً سنغالياً شاباً بصفقة دائمة

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يضم لاعباً سنغالياً شاباً بصفقة دائمة
01:45

برشلونة يضم لاعباً سنغالياً شاباً بصفقة دائمة

توصّل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس

01:45

برشلونة يضم لاعباً سنغالياً شاباً بصفقة دائمة

توصّل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس

الكابتن باسل العلي الى "العالمي" مُدرباً
01:06

الكابتن باسل العلي الى "العالمي" مُدرباً

غادر لبنان للالتحاق بنادي النصر السعودي

01:06

الكابتن باسل العلي الى "العالمي" مُدرباً

غادر لبنان للالتحاق بنادي النصر السعودي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024