فيديو - "كعك السمك" يُلغي مباراة الدوري النرويجي

تم إلغاء مباراة كرة قدم في الدوري النرويجي

تم إلغاء مباراة كرة قدم في الدوري النرويجي، عندما نظم المشجعون احتجاجاً على حكّام الفيديو المساعدين (VAR)، من خلال إلقاء كعك السمك وكرات التنس وقنابل الدخان على أرض الملعب.

وتم تعليق مباراة روزنبورغ بي كيه على أرضه ضد ليلستروم بعد حوالي 30 دقيقة، اثر عدد من التوقفات بسبب حكم الفيديو المساعد الذي أثار جدلًا في الدوري النرويجي الممتاز.

وادّعى المشجعون أنّ الوقت الذي يقضيه الحكام لاتخاذ قرار عند استخدام النظام طويل جدّاً، ويدمر المباريات، وبدأت الاحتجاجات في ملعب ليركيندال بعد انطلاق المباراة، برمي كعك السمك على ارضية اللعب لمدّة دقيقتين، ما أجبر الحكام واللاعبين على العودة إلى غرفة الملابس.

وعندما استؤنفت المباراة، اشتدت الاحتجاجات مع إلقاء كرات التنس وقنابل الدخان على أرض الملعب، وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأشياء المتناثرة، وخاصة كعكات السمك، وهي طعام تقليدي في النرويج.