الاستعانة بطيور جارحة للتخلص من الحمام على المدرّجات

في محاولة لمنع الحمام من التبرز على مقاعد المشجعين

تمّ جلب طيور جارحة من قبل مجلس ادارة نادي أوكسفورد يونايتد، في محاولة لمنع الحمام من التبرز على مقاعد المشجعين.

وكانت أعداد طيور الحمام عالية جدّاً الى درجة أن المشجعين أجبروا على تغيير مقاعدهم باستمرار، على الرغم من تنظيف الأرض قبل ساعات فقط من انطلاق المباريات.

ووصلت المشكلة إلى ذروتها خلال المباريات التي بيعت بطاقاتها بالكامل، حيث لم تكن هناك مقاعد احتياطية نظيفة للانتقال إليها.

لذلك، قرر مجلس ادارة نادي أوكسفورد يونايتد استخدام الطيور الجارحة متوسطة الحجم لتخويف الحمام وإزعاجه للابتعاد وتلويث مكان آخر، اذ أنّ ميزانيّة النادي لا تسمح له باللجوء لأي حلّ آخر للتغلب على المشكلة، وقد أثبتت الاستراتيجية نجاحها بالفعل.









