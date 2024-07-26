فيديو - لاعب شاب يهين فينيسيوس في الفوتسال

وقع خلاله في احراج شديد حين تغلّب عليه لاعب كرة صالات مراهق

انتشر مقطع فيديو لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وقع خلاله في احراج شديد حين تغلّب عليه لاعب كرة صالات مراهق.

وأظهرت لقطات المرشح لنيل الكرة الذهبية، وهو يعاني خلال مباراة لكرة الصالات في نادي كانتو دو ريو في ريو دي جانيرو يوم الأحد،وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته عندما كان في السابعة من عمره، قبل أن يصعد إلى القمة.

وبدا لاعب كرة صالات الشاب وهو يراوغ نجم ريال مدريد ويتركه جالساً على الأرض، الأمر الذي أثار إعجاب الأخير لينهض عن الأرض ويصافح يد منافسه.