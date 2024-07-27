النجم السابق زيكو يتعرّض للسرقة في باريس

حقيبة فيها مقتنيات تقدر قيمتها بنحو نصف مليون يورو

تعرض النجم البرازيلي السابق زيكو لسرقة حقيبته وفيها مقتنيات تقدر قيمتها بنحو نصف مليون يورو، خلال وجوده في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الالعاب الأولمبية.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن واقعة السرقة جرت أول أمس الخميس، عندما غادر النجم البرازيلي السابق الفندق في باريس بسيارة أجرة، واضعاً حقيبته التي تحتوي ساعة رولكس وأحجار من ألماس وأوراق نقدية في المقعد الخلفي.

وأضافت أن السائق تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص لتحويل انتباه زيكو، بينما اغتنم شخص ثالث الفرصة لسرقة الحقيبة عبر النافذة المفتوحة، وذكرت أن قيمة المقتنيات المسروقة تقدر بـ542 ألف دولار.







