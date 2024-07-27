فيديو - رونالدو يستمتع بحفل موسيقي خاص لريتشي كامبل

يستفيد كريستيانو رونالدو إلى أقصى حد من إجازته العائلية

يستفيد كريستيانو رونالدو إلى أقصى حد من إجازته العائلية، قبل أن ينضم قريبا إلى تدريبات فريقه النصر، ويشاركه في جولة في إسبانيا يتخللها مواجهة غرناطة والميريا خلال الأسبوع الأول من آب - أغسطس المقبل.

ولكن قبل ذلك، أراد رونالدو مع عائلته وأصدقائه الاستمتاع بحفل موسيقي خاص للمغني البرتغالي ريتشي كامبل.

وقام النجم البرتغالي بتحميل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، لأداء المغني البرتغالي الشهير في منزله، في حفلة موسيقية حميمة في غرفة المعيشة، حيث استمتع الأصدقاء والعائلة بالموسيقى الحية.



