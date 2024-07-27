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جود بيلينجهام يقدّم مجموعة JB Line من أديداس

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جود بيلينجهام يقدّم مجموعة JB Line من أديداس
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كرة القدم

2024-07-27 | 01:37
جود بيلينجهام يقدّم مجموعة JB Line من أديداس

أصبح جود بيلينجهام سريعاً أحد أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية

أصبح جود بيلينجهام سريعاً أحد أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية، وتم الاعتراف بقوته كنجم من خلال تعاون جديد مع أديداس.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى العملاق الإسباني ريال مدريد الصيف الماضي، ولم يستغرق أي وقت على الإطلاق للاستقرار، إذ خاض موسمه الأول الرائع، وسجّل 23 هدفاً، وقاد اللوس بلانكوس إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا والليغا.
 

وما لا يثير الدهشة، أن العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم بذلت جهداً كبيراً للشراكة مع لاعب خط الوسط، ووقّع مع اديداس منذ سن مبكرة معه.
 

وأصدر عملاق الملابس الرياضية الآن مجموعته الخاصة، والتي تسمى "JB Line"، والتي تتكون من سلسلة من البدلات الرياضية ذات الطراز القديم باللونين الأبيض والأزرق، مع حرفي JB بخطّ مميّز مطبوع عليها.
 




جود بيلينجهام يقدّم مجموعة JB Line من أديداس

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

أديداس

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