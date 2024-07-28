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فيديو - لامين يامال يتسبب بجنون المشجعين

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فيديو - لامين يامال يتسبب بجنون المشجعين
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كرة القدم

2024-07-28 | 03:37
فيديو - لامين يامال يتسبب بجنون المشجعين

أصبح لامين يامال نجماً عالميّاً خاصة بعد أدائه الرائع في بطولة اليورو

دون أدنى شك، أصبح لامين يامال نجماً عالميّاً، خاصة بعد أدائه الرائع في بطولة اليورو والتي فاز بلقبها منتخب إسبانيا.
ويقضي لاعب نادي برشلونة إجازة في جزيرة ماربيا، حيث ظهر في مشهد مجنون مع حشد من المشجعين الذين قفزوا عليه بمجرد رؤيته.
وبات يامال محط أنظار عشاق كرة القدم، بل الرقم واحد على الساحة، وهو لا يزال في عطلة، يقضيها في ماربيا بعد أن عاد من اليونان.
وحين وصل إلى ملقة، جن جنون المشجعين، فكان لا بد من مرافقته من قبل أفراد الأمن حتى السيارة التي نقلته إلى مقر إقامته، لحمايته من الأشخاص الذين كانوا يتدافعون نحوه، فقط للمسه.



فيديو - لامين يامال يتسبب بجنون المشجعين

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

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