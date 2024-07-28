فيديو - لامين يامال يتسبب بجنون المشجعين

😍 Locura total en Puerto Banús por tocar a Lamine Yamal



🇪🇸 Una gran cantidad de personas intentaron acercarse al campeón de Europa en Marbella



⚽ Su llegada ha desbordado todas las previsiones de seguridad pic.twitter.com/3qTvu9tSrd — MARCA (@marca) July 27, 2024

دون أدنى شك، أصبح لامين يامال نجماً عالميّاً، خاصة بعد أدائه الرائع في بطولة اليورو والتي فاز بلقبها منتخب إسبانيا.ويقضي لاعب نادي برشلونة إجازة في جزيرة ماربيا، حيث ظهر في مشهد مجنون مع حشد من المشجعين الذين قفزوا عليه بمجرد رؤيته.وبات يامال محط أنظار عشاق كرة القدم، بل الرقم واحد على الساحة، وهو لا يزال في عطلة، يقضيها في ماربيا بعد أن عاد من اليونان.وحين وصل إلى ملقة، جن جنون المشجعين، فكان لا بد من مرافقته من قبل أفراد الأمن حتى السيارة التي نقلته إلى مقر إقامته، لحمايته من الأشخاص الذين كانوا يتدافعون نحوه، فقط للمسه.